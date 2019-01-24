2019-01-24T08:00:18+03:00
Общество

В Ярославской области создадут сеть физкультурно-спортивных клубов у дома

А содержать их будут сами жители, спонсоры и власти
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В регионе появится 500 физкультурно-спортивных комплексов.В регионе появится 500 физкультурно-спортивных комплексов.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ярославской области создадут сеть физкультурно-спортивных клубов у дома, места работы или учебы. Об этом сообщили в правительстве региона. Целью расширения перечня таких учреждений является вовлечение жителей в занятия физкультурой. Перед регионом стоит задача - к 2024 году увеличить число систематически занимающихся физкультурой и спортом с нынешних 38% до 55%.

– В настоящий момент, по статистике, лишь около трети жителей области регулярно занимаются спортом. Этого недостаточно. Мы должны стремиться к тому, чтобы в каждой ярославской семье спорт стал нормой жизни, - отметил 23 января на заседании правительства губернатор Дмитрий Миронов.

Предполагается, что в региональную сеть войдет более 500 организаций. Существовать они будут на членские взносы, средства предприятий, спонсоров, субсидии органов власти.

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