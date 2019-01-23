2019-01-23T21:31:17+03:00
Спорт

В «Демино» начался чемпионат ЦФО по лыжным гонкам

В Ярославскую область прибыли 140 лучших спортсменов Центральной России
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В «Демино» начался чемпионат ЦФО по лыжным гонкам.В «Демино» начался чемпионат ЦФО по лыжным гонкам.Фото: Правительство Ярославской области
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23 января в центре лыжного спорта «Демино» Ярославской области стартовал чемпионат Центрального федерального округа по лыжным гонкам. Эти состязания станут одним из отборочных этапов на Чемпионат России.

В Ярославскую область прибыло 140 лучших лыжников из 16 регионов Центральной России. В том числе, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в командном спринте и чемпион мира 2013 года Алексей Петухов, серебряный призер зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александр Панжинский.

– Нашу область на этих соревнованиях представляют 12 спортсменов, – сообщил заместитель директора департамента по физкультуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев. – Этот вид спорта в регионе активно развивается. Надеемся на получение квот на чемпионат России.

Соревнования продлятся четыре дня. По итогам первого команда Ярославской области занимает второе место.

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