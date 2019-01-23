2019-01-23T21:16:02+03:00
Происшествия

За украденный фотоаппарат ярославец на три года отправился в тюрьму

Преступник стащил оборудование с подоконника одной из квартир
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле осудили 33-летнего мужчину, который в июне 2017 года украл фотоаппарат. Происшествие случилось в Ленинском районе города.

- Злоумышленник проходил мимом одного из домов по улице К.Либкнехта и увидел на подоконнике внутри квартиры сумку. Через открытую створку окна он проник внутрь, схватил сумку с находившимся в ней фотоаппаратом «Canon» и объективом к нему общей стоимостью 39 тысяч рублей, а затем скрылся с места происшествия, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

К счастью, полицейские сумели найти вора. С учетом того, что преступник уже был судим за хищение, его приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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