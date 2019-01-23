Малоимущим ярославцам предоставят материальную помощь на покупку оборудования для цифрового телевидения

СЕГОДНЯ 20:37 2019-01-23T20:37:33+03:00

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Малоимущие жители смогут получить материальную помощь на покупку оборудования, необходимого для приема цифрового телесигнала. Об этом сообщили в правительстве региона.

Напомним, с 11 февраля Ярославская область переходит с аналогового на цифровое телевещание. Благодаря этому все желающие смогут бесплатно принимать 20 каналов в отличном качестве. Однако старые телевизоры для этого не приспаособлены. Их придется менять или покупать для приема «цифры» дополнительное оборудование - приставку и антенну. Стоимость их соответственно - от 900 и от 500 рублей.

– Малоимущим пожилым гражданам и инвалидам, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов, по заявлению, поданному в орган социальной защиты по месту жительства, может быть предоставлена адресная социальная помощь в размере половины прожиточного минимума, – рассказала директор департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области Лариса Андреева.

Этот вид социальной помощи не имеет целевого назначения, поэтому средства можно направить в том числе и на приобретение необходимого оборудования для приема цифрового сигнала. Для получения материальной помощи жителю нужно обратиться в орган социальной защиты по месту прописки и предъявить документы: паспорт, справку о доходах его и членов его семьи за три последних месяца, справку о назначении пенсии, документы, подтверждающие родство.

При этом власти региона сообщили, что изменения не затронут работу областного телеканала «Первый Ярославский». Он продолжит аналоговое вещание.

Главные вопросы о переходе на цифровое вещание.