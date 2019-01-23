Кафе Ярославля сделают скидки студентам в Татьянин день: где можно будет поесть подешевле
25 января, в Татьянин день и день российского студенчества, ярославские кафе сделают скидки студентам. Размер их составит от 10 до 50%.
— Очень отрадно, что предприниматели пошли нам навстречу и предоставили скидки для учащихся. Праздник в основном для молодёжи, и они смогут отметить его как следует, посидеть в своих любимых кафе. А в торговом центре Аура, например, действует скидка на боулинг и игротеку, — рассказала начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Ярославля Наталья Скорюкова.
Получить скидку можно, всего лишь показав свой студенческий билет.
Участниками акции стали 20 заведений города:
Кафе «Демидов» (ул. Нахимсона, 3) — 10%.
Ресторан «Кинза» (ул. Кирова, 10/25) — 10%.
Ресторан «Папа Карло» (пр.Ленина, 29/51) — 10%.
Ресторан «Дудук» (Тверицкая наб., 27/2) — 10%.
Ресторан «Космик» (ул. Победы, 41) — боулинг — 240 руб., игротека (при внесении на карту 1000 руб. 1000 руб. в подарок), десерты — 50%.
Ресторан «Прайм» (ул. Нахимсона, 18) — 15%.
Ресторан «Честный стейк» (пр.Ленина, 26) — 15%.
Пиццерия «Лапша на ушах» (пр.Ленина, 26) — 15%.
Кофейня «Че Гевара» (пр.Ленина, 26) — 15%.
Бургерная, 8/38 (Свободы, 8/38) — 5%.
Коктейль-бар (ул. Кирова, 5) — 15%.
Кафе «Органик кофе» (пр.Октября, 2) — 10%.
Кафе «Органик кофе» (ул. Свободы, 32а) — 10%.
Кафе «Органик кофе» (ул.Первомайская, 31/13) — 10%.
Кафе «Органик кофе» ул. Победы, 41а (ТРЦ «Аура») — 10%.
Бар «Sweet pepper» (ул. Кирова, 10) — 25 и 26 января скидка 30% на студенческие коктейли;
второй капучино в подарок; абонемент на подарочный кофе при повторном посещении.
Бургерная «В мясо» (ул. Кирова, 10) — 20% на все меню до 20.00.
Бар «Крапива» (ул. Кирова, 10) — 50% на всё меню с 15.00 до 18.00.
Кафе «Имеди» (Депутатский пер., 2) - 28 января с 12.00 до 23.00 скидка 11%.
Кафе «Русский чай» (ул. Кирова, 11) — 20%.