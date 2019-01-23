2019-01-23T19:51:26+03:00
Общество

Кафе Ярославля сделают скидки студентам в Татьянин день: где можно будет поесть подешевле

Участниками акции стали 20 заведений
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ярославских студентов в праздник накормят подешевле.Ярославских студентов в праздник накормят подешевле.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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25 января, в Татьянин день и день российского студенчества, ярославские кафе сделают скидки студентам. Размер их составит от 10 до 50%.

— Очень отрадно, что предприниматели пошли нам навстречу и предоставили скидки для учащихся. Праздник в основном для молодёжи, и они смогут отметить его как следует, посидеть в своих любимых кафе. А в торговом центре Аура, например, действует скидка на боулинг и игротеку, — рассказала начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Ярославля Наталья Скорюкова.

Получить скидку можно, всего лишь показав свой студенческий билет.

Участниками акции стали 20 заведений города:

Кафе «Демидов» (ул. Нахимсона, 3) — 10%.

Ресторан «Кинза» (ул. Кирова, 10/25) — 10%.

Ресторан «Папа Карло» (пр.Ленина, 29/51) — 10%.

Ресторан «Дудук» (Тверицкая наб., 27/2) — 10%.

Ресторан «Космик» (ул. Победы, 41) — боулинг — 240 руб., игротека (при внесении на карту 1000 руб. 1000 руб. в подарок), десерты — 50%.

Ресторан «Прайм» (ул. Нахимсона, 18) — 15%.

Ресторан «Честный стейк» (пр.Ленина, 26) — 15%.

Пиццерия «Лапша на ушах» (пр.Ленина, 26) — 15%.

Кофейня «Че Гевара» (пр.Ленина, 26) — 15%.

Бургерная, 8/38 (Свободы, 8/38) — 5%.

Коктейль-бар (ул. Кирова, 5) — 15%.

Кафе «Органик кофе» (пр.Октября, 2) — 10%.

Кафе «Органик кофе» (ул. Свободы, 32а) — 10%.

Кафе «Органик кофе» (ул.Первомайская, 31/13) — 10%.

Кафе «Органик кофе» ул. Победы, 41а (ТРЦ «Аура») — 10%.

Бар «Sweet pepper» (ул. Кирова, 10) — 25 и 26 января скидка 30% на студенческие коктейли;

второй капучино в подарок; абонемент на подарочный кофе при повторном посещении.

Бургерная «В мясо» (ул. Кирова, 10) — 20% на все меню до 20.00.

Бар «Крапива» (ул. Кирова, 10) — 50% на всё меню с 15.00 до 18.00.

Кафе «Имеди» (Депутатский пер., 2) - 28 января с 12.00 до 23.00 скидка 11%.

Кафе «Русский чай» (ул. Кирова, 11) — 20%.

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