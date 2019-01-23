2019-01-23T16:49:05+03:00
Происшествия

В Дзержинском районе на улице умер мужчина

Тело нашли прохожие
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Дзержинском районе Ярославля прохожие нашли тело пожилого мертвого мужчины. Произошло это днем 23 января. По предварительной информации правоохранителей, смерть была не насильственной. Скорее всего, у человека возникли проблемы со здоровьем.

Напомним, в СИЗО №1 Ярославля умер один их арестованных. Вероятнее всего, он покончил жизнь самоубийством. 31-летний мужчина проходил подозреваемым по не слишком тяжелой статье. По факту произошедшего УФСИН по Ярославской области и Следственный комитет проводят проверку.

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