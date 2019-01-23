СЕГОДНЯ 16:33 2019-01-23T16:33:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославле приступили к демонтажу новогодних украшений. Первыми уберут шесть основных елей. В Мэрии города сказали, что каждая из них была украшена двумя тысячами игрушек и тремя сотнями метров гирлянды.

- На Советской площади ёлку уже практически разобрали. Также сегодня мы приступили к демонтажу ёлки на площади Юности. Новогодние конструкции с Октябрьской площади начнут убирать в пятницу, - рассказал руководитель агентства по рекламе, наружной информации и оформлению города Илья Кислинский.

Также, в последнюю неделю января планируется демонтировать праздничные конструкции. Все украшения отправятся на склад, ждать следующего нового года. В мэрии уточнили, что гирлянды будут снимать в последнюю очередь. Подсветка порадует жителей Ярославля до первых чисел февраля.