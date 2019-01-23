Синоптики пообещали ярославцам очень морозную ночь
МЧС опубликовало экстренное предупреждение для жителей региона
Ночь на 24 января в Ярославской области будет морозной.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Синоптики пообещали ярославцам очень морозную ночь с 23 на 24 января. Как сообщает областное управление МЧС со ссылкой на Центр гидрометеорологии, температура воздуха может опуститься до –25 градусов.
В связи с этим в МЧС прогнозируют увеличение вероятности возникновения пожаров, обусловленных повышенными нагрузками электроэнергетических систем, неисправностями печного, газового или электрооборудования, а также коммунальные аварии, нарушения в работе транспорта, случаи переохлаждения и обморожения людей.