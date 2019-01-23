СЕГОДНЯ 16:19 2019-01-23T16:19:30+03:00

Ночь на 24 января в Ярославской области будет морозной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Синоптики пообещали ярославцам очень морозную ночь с 23 на 24 января. Как сообщает областное управление МЧС со ссылкой на Центр гидрометеорологии, температура воздуха может опуститься до –25 градусов.

В связи с этим в МЧС прогнозируют увеличение вероятности возникновения пожаров, обусловленных повышенными нагрузками электроэнергетических систем, неисправностями печного, газового или электрооборудования, а также коммунальные аварии, нарушения в работе транспорта, случаи переохлаждения и обморожения людей.

Напомним, из-за морозов могут отменить занятия в школах.