«Буревестник» победой в Екатеринбурге над «Уралом» впервые обеспечил себе позицию для выхода в плейофф

СЕГОДНЯ 16:14 2019-01-23T16:14:40+03:00

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Блестящая серия нашей «Бури», одержавшей за два месяца в семи матчах шесть побед, продолжилась после домашнего разгрома одного из лидеров суперлиги приморского «Спартака», теперь уже в выездном матче против прямого конкурента за попадание в стадию плейофф. Надо отметить, что играть пришлось практически в полдень, так как дворец спорта принадлежит клубу «УГМК», женская команда которого должна была вечером принимать соперников очень высокого ранга, поэтому начало игры меньшей по рангу лиги перенесли на 13.00 мск.

Отчасти именно ранним началом матча можно, видимо, объяснить то, что первая четверть игры «Бури» с «Уралом» оказалась чудовищно низкой по результативности. Например, счет матча был открыт нашим центровым Андреем Чернышом на исходе 2-й минуты, к тому же – со штрафного. С игры все соперники долго дружно мазали, что вылилось удручающими цифрами к перерыву – 8:12. И это в пользу Ярославля. Но все равно шокирующе. За 10 минут команда хозяев не смогла набрать и десяти очков. Однако первый успех, похоже, вскружил нашим парням головы. Вместо дальнейших вихревых атак и суровой обороны наступила какая-то несобранность с массой ошибок и потерь. «Буря» с треском проваливает десятиминутку, по ходу которой оказалось, что набрали всего 4 очка против 15 у хозяев! Неизвестно, чем бы все это наше невезение кончилось, но у хозяев получил травму их главный снайпер Левшин, а у «Бури» снова наладилось в игре. Четверть, правда, все же была проиграна, но уже не катастрофично.

Вот после большого перерыва на паркете и разразилась настоящая «Буря». Буквально за пару минут стартовые цифры табло 26:22 сменяются со шквальной скоростью на 28:34, а потом 31:42! Что называется, «Буря» кроет! Очень результативно и полезно действует Артем Бутянковс. В итоге у Артема очередной «дабл-дабл» - 22 очка и 10 подборов. Особо ценны для команды его подборы мяча под обоими щитами. Но и две его «трехи» тоже были ударом грома для «Урала». Фактически с таким разгромом по четверти 31:16 можно было считать игру сделанной. Тем более, что в концовке отрыв «Бури» был 15 очков. Однако в начале последней четверти близость победы вновь расхолаживает наших парней. Уступаем инициативу, начинаем проигрывать щит и ошибки добавили. Разрыв неуклонно тает. За 4 минуты до конца уже 54:58! Что это? Но все же класс «Бури» не дает хозяевам шанса на спасение. Хоть принялись они яростно прессовать гостей, но на этом и прокололись за 45 секунд до сирены. Зажатый, казалось бы, наглухо Константин Новиков ухитряется с центра поля выдать пас на «забытого» всеми Михаила Карпачева, который не преминул блеснуть данком – 56:63.

Последние потуги «Урала» уже ничего изменить не могли. Теперь у «Бури» стало в активе 12 побед, что позволяет прочно обосноваться в зоне плейооф. Отлично, парни! Отлично, Михаил Терехов!

«Урал» (Екатеринбург) – «Буревестник» - 58 : 66(8:12, 18:10, 16:31, 16:13)