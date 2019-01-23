2019-01-23T16:15:00+03:00
Общество

В Ярославле изменился механизм предоставления компенсаций за содержание детей в детских садах

Многодетные семьи получат выплаты независимо от своих доходов
Екатерина РЯБЦЕВА
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Чтобы семья получила выплаты за март, документы она должна предоставить в февралеЧтобы семья получила выплаты за март, документы она должна предоставить в февралеФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В нашем регионе сменился порядок компенсационных выплат за детские сады. 1 марта будет введен принцип адресности. Получить деньги смогут те, у кого ежемесячный среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Эта сумма составляет 15975 рублей.

Чтобы семья получила выплату за март, документы она должна предоставить еще в феврале. Их нужно отнести в детский сад, где пребывает ребенок. Сумму компенсации составит 20% от родительской платы за первого малыша, и 50% – за второго.

Многодетные семьи получат компенсационные выплаты не зависимо от своих доходов. Сумма выплаты на третьего и последующих детей будет равна 70%.

– С 1 сентября изменения коснутся тех, кто прописан в Ярославле и раньше получал дополнительную компенсацию платы за присмотр и уход за детьми в детских садах из бюджета города Ярославля, – пояснила директор департамента образования города Ярославля Елена Иванова. – Это несколько категорий граждан, проживающих в областном центре: многодетные семьи, семьи, в которых один из родителей погиб в местах ведения боевых действий или является неработающим инвалидом 1-й или 2-й группы, семьи граждан, подвергшихся воздействию радиации. Сейчас они получают доплаты таким образом, что общая сумма компенсации с учетом региональных денег составляет 100 процентов.

Для этих категорий льготников будет введен принцип адресности: ежемесячный среднедушевой доход на каждого члена семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

Малоимущие семьи работников дошкольных образовательных учреждений и малоимущие одинокие матери будут продолжать получать компенсацию без изменений суммы и механизма получения.

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