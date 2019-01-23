В Ярославле горел завод металлических конструкций

СЕГОДНЯ 15:41 2019-01-23T15:41:34+03:00

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В Ярославле 22 января горел завод металлических конструкций на базе Нечерноземья. Сообщение о возгорании поступило к спасателям в 23 часа пять минут, после чего на место выехали 10 человек личного состава и три единицы техники.

- Без двадцати двенадцать была объявлена локализация, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. - Через 50 минут с пожаром удалось справится.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Огонь уничтожил только сушильную камеру, площадь которой составляет 90 квадратных метров.