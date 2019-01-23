2019-01-23T15:38:37+03:00
Общество

Мэр Ярославля поручил коммунальным службам одновременно чистить крыши и дороги

Владимир Волков считает, что нелогично сначала чистить улицу, а потом скидывать на убранные тротуары снег и наледь с крыш
Екатерина РЯБЦЕВА
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Каждый день в центральном районе города выезжают на уборку около 36 единиц техникиКаждый день в центральном районе города выезжают на уборку около 36 единиц техникиФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Мэр города Владимир Волков поручил коммунальным службам одновременно чистить кровли и тротуары от снега и наледи. Вопрос дорожной сети Ярославля держат на контроле подрядные организации, а за чистоту придомовых территорий отвечают управляющие компании.

— Мы никогда не наведём порядок, если будем сначала чистить улицу, а потом скидывать на убранный тротуар снег и наледь с крыш. Я даю поручение главам территориальных администраций синхронизировать работу коммунальных служб и контролировать управляющие компании, — рассказал мэр Ярославля Владимир Волков на общегородском собрании.

В центральном районе Ярославля ежедневно выезжают на дороги около 36 единиц спецтехники и выходят 50 дорожных рабочих. Во дворах центральных районов убирают снег 500 дворников, а работают почти 35 единиц техники.

Если вы заметите, что в вашем дворе уборка проходит некачественно, а на крышах образовалась наледь – позвоните по телефону 40-99-00. Управляющие компании, которые плохо выполняют свою работу, могут быть привлечены к административной ответственности. Если вы увидите, что плохо очищена от снега улично-дорожная сеть города – звоните 40-46-90.

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