Ярославна Анастасия Галашина заняла первое место на международных соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия

СЕГОДНЯ 14:26 2019-01-23T14:26:52+03:00

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С 17 по 22 января в австрийском городе Инсбрук прошли международные соревнования по стрельбе из пневматического оружия. Ярославна Анастасия Галашина одержала победу в олимпийском упражнении «пневматическая винтовка, дистанция 10 метров». Девушка является победителем Чемпионата Европы-2016 среди юниоров и обладательницей Кубка мира 2018 года в миксе.

– Настя сделала в квалификации 600 из 600 возможных, если не считать десятые доли в каждом выстреле, то есть 60 раз подряд попала в "десятку»! А в финале Настя побила рекорд мира, правда он не будет учтён, так как это международные коммерческие соревнования, – написал на своей странице в Фейсбук отец девушки Валерий Галашин.

Сейчас девушка едет в Мюнхен, где пройдет «Кубок Баварии».