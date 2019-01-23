СЕГОДНЯ 14:21 2019-01-23T14:21:26+03:00

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Меню ярославских школ согласовано с Роспотребнадзором. Об этом 23 января на заседании комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля сообщил председатель комиссии Алексей Таганов. Также он напомнил, что с 1 января цена завтраков в школах области, по решению правительства региона и Ярославской областной Думы, выросла с 40 до 50 рублей.

Напомним, в ноябре прошлого года тот же Алексей Таганов озвучил, что питание в ярославских школах не дотягивает до норм по калориям. Руководство предприятия, которое поставляет еду в учебные учреждения, тогда пожаловалось, что за 40 рублей соблюсти все нормы трудно.