Ярославский областной суд признал стройку рядом с усадьбой Сорокина незаконной

СЕГОДНЯ 14:20 2019-01-23T14:20:42+03:00

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В Ярославском городском суде признали стройку рядом с усадьбой Сорокина незаконной. Дело в том, что участок строительства вплотную примыкает к объекту культурного наследия, возведённого в конце 18 века. Разрешение на возведение новостройки было выдано в 2017 году департаментом архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля.

-В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Ярославля для строительства жилого дома в данном месте требуется отдельное разрешение, выдаваемое мэром города Ярославля с учетом заключения специальной комиссии и результатов публичных слушаний, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославля. - Ввиду нарушения установленной процедуры выдачи разрешения на строительство прокуратурой города на данное разрешение был принесен протест.

Несмотря на нарушения, мэрия, совместно с Кировским районным судом города Ярославля отклонили протест. Прокуратура города оспорила это решение в областном суде, где в итоге, стройку признали незаконной.