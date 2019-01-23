Ярославская школьница попала в топ-10 юных математиков Евразии

СЕГОДНЯ 14:04 2019-01-23T14:04:21+03:00

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Ярославская школьница Екатерина Кочеткова попала в топ-10 юных математиков Евразии. Таковы итоги Пятого международного конкурса «GS Group» по математике «Я решаю!».

Екатерина учится в школе №58. Она уже не раз становилась призером и победителем всероссийских и международных олимпиад и конкурсов по математике. Например, в августе прошлого года Екатерина Кочеткова завоевала серебряную медаль на Всекитайской женской математической олимпиаде.

– Высокие результаты школьников нашей области на олимпиадах международного уровня – результат реализации регионального проекта «Ярославская математическая школа», – прокомментировал заместитель директора департамента образования Александр Гудков. – В его рамках одаренные дети получают дополнительные возможности для развития. С ними занимаются лучшие педагоги.

В конкурсе «Я решаю!» участвовало более 5 тысяч учащихся старших классов нестоличных городов из 80 регионов России, а также из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Эстонии. Победители получили годовые стипендии на обучение в ведущих вузах страны.