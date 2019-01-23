Анализ крови, флюорография и электрокардиограмма: жители Ярославской области смогут пройти обследование в рамках диспансеризации

СЕГОДНЯ 13:04 2019-01-23T13:04:52+03:00

Всего за этот году врачи смогут принять около 150 тысяч человек

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Взрослые жители региона смогут поучаствовать в массовой диспансеризации. За 2019 год врачи планируют обследовать 150 тысяч человек. На обследование приглашены ярославцы 1998, 1995, 1992 года рождения и следующих годов, интервалом в 3 года.

– Упор сделан на те методы диагностики, которые помогают выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, – подчеркнула начальник комитета организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи областного департамента здравоохранения и фармации Наталья Сулина. – Диспансеризация проводится по месту оказания первичной медико-санитарной помощи, то есть по месту жительства или прикрепления пациента к поликлинике. Чтобы пройти обследование, необходимо обратиться к участковому терапевту. Кроме того, медицинские страховые компании активно приглашают население при помощи СМС-оповещения.

Диспансеризация начнется с медосмотра и консультации. В рамках скрининга горожане сдадут кровь на глюкозу и холестерин, сделают флюорографию, маммографические обследования для женщин и мужчин старше 40 лет, электрокардиограмму и пройдут осмотр терапевта. В ходе диспансеризации специалисты определят группу здоровья. Если возникнут подозрения на какие-либо заболевания, то пациент будет отправлен к узкому специалисту.

Стоит отметить, что с 1 января 2019 года по новому трудовому законодательству работодатель должен предоставить своему сотруднику один день для диспансеризации.