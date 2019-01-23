2019-01-23T12:29:20+03:00
Происшествия

В Ярославле охранник магазина обокрал покупательницу

Вора вычислили по камерам видеонаблюдения
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле сотрудники полиции нашли работника магазина, который украл паять тысяч рублей у покупательницы. Потерпевшая снимала деньги в банкомате одного из магазином во Фрунзенском районе города. Женщина забыла вынуть купюры, а после того, как вернулась обратно, денег уже не было.

- Сотрудниками уголовного розыска с помощью записи камер видеонаблюдения установлена причастность к совершению кражи 38 - летнего работника данного магазина, осуществляющего функции охранника, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Злоумышленник уже возместил потерпевшей ущерб. На горе-охранника завели уголовное дело по статье «Кража», ему может грозить до двух лет лишения свободы.

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