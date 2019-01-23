В Ярославской области вор-рецидивист совершил два преступления: кражу у водителя-экспедитора и ограбление в кафе

СЕГОДНЯ 12:29 2019-01-23T12:29:05+03:00

Мужчина увидел, как водитель-экспедитор занят выгрузкой товара, и взял то, что лежало в салоне грузового автомобиля Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

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В Тутаеве 48-летний мужчина украл телефон, планшет и сумку с документами из салона автомобиля. Он проходил мимо грузовика, пока водитель-экспедитор занимался разгрузкой товара у магазина. Грабитель заметил, что дверь машины приоткрыта и вытащил то, что «плохо лежало». Далее преступник продал технику. Сумма нанесенного ущерба составила 11 тысяч рублей. Водитель грузовика обратился в полицию. Выяснилось, что злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности.

Также сотрудники правопорядка проверили, причастен ли этот мужчина к еще одному городскому преступлению. Оказалось, что ранее он пришел в кафе и попросил принести стакан воды. Когда сотрудница общепита отошла, мужчина украл из кассы выручку заведения. Сумма похищенного составила 6 тысяч рублей. Грабитель дал признательные показания. По фактам кражи возбуждены два уголовных дела.