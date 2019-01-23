2019-01-23T12:14:24+03:00
Общество

В Ярославле начался снос аварийных расселенных домов

44 старых здания будут стерты с лица земли
Роман Рыжиков
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На Пятерке уже снесли старый баракНа Пятерке уже снесли старый баракФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле начался снос аварийных домов. 44 строения будут стерты с лица земли в две очереди. В этом году займутся наиболее проблемными объектами. Таковых всего 21.

Советник мэра по вопросам градостроительства Ренат Бадаев отметил, что большую многие здания подрядчики снесут в обмен на остатки конструкций, еще часть домов демонтируют инвесторы, расчищая себе место под застройку. Таким образом, со стороны города затрат удастся избежать.

На улице Автозаводской сносят расселенный еще два года назад барак по адресу 25/1. Здесь неоднократно возникали пожары, приходилось заколачивать двери и окна, охранять здание от желающих проникнуть внутрь. Теперь на месте ветхого дома появится новое жилье. Строительство начнется уже в этом году.

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