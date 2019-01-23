2019-01-23T12:03:05+03:00
Происшествия

В Ярославской области грабитель украл из багажника авто кухонную фурнитуру

Сотрудники полиции нашли вора и возбудили уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ростове Великом мужчина оставил машину недалеко от магазина. Багажник автомобиля был приоткрыт. Когда водитель вернулся, то заметил, что кто-то вытащил из багажника кухонную фурнитуру. Расстроенный ростовчанин обратился в полицию. Сотрудники полиции отыскали грабителя. Им оказался местный житель – 27-летний мужчина. Сумма нанесенного ущерба составила 7 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело факту кражи. Идет расследование.

Напомним, ранее ярославец угнал с предприятия автомобиль «ГАЗ», накатался и бросил его. После того, как на угонщика возбудили уголовное дело, он повторил попытку: взял покататься вилочный погрузчик. Полиция снова завела дело по факту угона.

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