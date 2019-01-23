2019-01-23T12:11:53+03:00
Общество

Глава Тутаевского района попросил у руководства «Фейсбука» заблокировать фейковые странички администрации

Письмо разместили на другой «левой» страничке
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В сети "Фейсбук" официальных страничек администрации Тутаевского района нет. Фото: скан странички в сети "Фейсбук".В сети "Фейсбук" официальных страничек администрации Тутаевского района нет. Фото: скан странички в сети "Фейсбук".
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Глава Тутаевского района Ярославской области Дмитрий Юнусов написал письмо руководству «Фейсбука» с просьбой заблокировать «левую» страничку администрации района в социальной сети.

- Единообразие в названиях страницы и органа местного самоуправления, как и использование символики района (герба) недопустимо, поскольку нарушает действующие законы и лишает официальный орган власти использовать собственное название в названии страницы в социальнорй сети Фейсбук, - говорится в письме за подписью Юнусова.

На момент публикации заметки фейковая страничка уже была заблокирована. Но вскрылся любопытный факт. Письмо было опубликовано на другой страничке администрации в сети «Фейсбук». Причем, в названии этой страницы присутствует ошибка (в слове «Тутаевского» пропущена буква «с»). Оказалось, что и она не официальная.

- Официальных страничек в сети «Фейсбук» у администрации Тутаевского района нет, - пояснила главный редактор тутаевской газеты «Берега», которая занималась вопросом блокирования «левых» аккаунтов. – Сейчас у администрации есть только сайт и страница в сети «ВКонтакте».

Она добавила, что будет проведена работа, чтобы все неофициальные страницы администрации в соцсетях были заблокированы. Между тем, пользователи соцсетей удивляются: «Вот это популярный у вас район, что фейки делают даже!».

Письмо руководству "Фейсбука". Фото: соцсети.

Письмо руководству "Фейсбука". Фото: соцсети.

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