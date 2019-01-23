2019-01-23T11:40:56+03:00
Спорт

В Ярославской области стартовал III этап Кубка России по лыжной акробатике и первенство России по фристайлу

Соревнования такого уровня проводятся у нас впервые
Екатерина РЯБЦЕВА
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Многие лыжные акробаты сборной России - выходцы из Ярославля/ФОТО: портал органов государственной власти Ярославской областиМногие лыжные акробаты сборной России - выходцы из Ярославля/ФОТО: портал органов государственной власти Ярославской области
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Во вторник, 22 января, на горнолыжном курорте «Изгиб» стартовал III этап Кубка России в по лыжной акробатике а 23 января начнется первенство России по фристайлу. Ярославская область проводит соревнование такого уровня первый раз.

– Фристайл является олимпийским видом спорта и базовым в нашем регионе, –прокомментировал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев.

Стоит отметить, что многие лыжные акробаты сборной России – выходцы из Ярославля. Илья Буров – бронзовый призер Олимпийских игр по фристайлу, а Павел Кротов получил четвертое место на Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Возглавляет команду тренер Александр Понгильский.

Инициаторами проведения III этапа Кубка России и первенства России стал департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике области и региональная федерация по фристайлу. На горнолыжном курорте «Изгиб» есть единственные в центральном регионе трамплины.

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