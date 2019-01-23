2019-01-23T11:19:38+03:00
Происшествия

В Красноперекопском районе выявили незаконный оборот алкоголя и сигарет

Местные жители неоднократно жаловались на этот магазин
Екатерина РЯБЦЕВА
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За 2018 год было проведено около 130 профилактических мероприятийЗа 2018 год было проведено около 130 профилактических мероприятийФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Красноперекопском районе состоялся рейд по пресечению незаконного оборота алкогольной и табачной продукции. Сотрудники управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Ярославля совместно с сотрудниками полиции посетили магазин, на который неоднократно жаловались местные жители. Горожане уверены, что в этом месте торгуют нелицензированным алкоголем.

– В ходе проверки мы зафиксировали факт продажи такой продукции. Также были выявлены контрафактные сигареты без акцизных марок, — поделилась начальник сектора по защите прав потребителей управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля Ирина Русакова.

За прошедший 2018 год мэрия организовала около 130 таких профилактических мероприятий. И прошли они не зря: было изъято около двух тысяч пачек сигарет и 1300 единиц алкоголя, среди которого 350 литров – контрафакт.

Самое распространенные правонарушения, которое встречается во многих торговых точках города – продажа спиртного после 23 часов, деятельность без лицензии и реализация контрафактной продукции.

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