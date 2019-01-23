В Ярославской области родители заставили должника по алиментам выплатить более 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:55 2019-01-23T10:55:02+03:00

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В Ярославской области мужчина почти год не платил алименты своему несовершеннолетнему ребенку. Он задолжал более 100 тысяч рублей. Судебные приставы ограничили должнику выезд из страны, а также сделали запрет на регистрационные действия, связанные с недвижимостью. Помимо этого, было решено принудительно снимать деньги с банковских счетов безответственного отца. Но все эти меры не пугали мужчину– он не спешил отдавать долги своему ребенку. Приставы решили поговорить с родителями мужчины. Серьезный разговор о том, что их сын будет привлечен к административной ответственности, и, как следствие, получит административный арест или обязательные работы, заставил родственников повлиять на мужчину. Он тут же нашел нужную сумму и погасил долг.