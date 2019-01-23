Ярославский депутат подал обращение в прокуратуру о списании долгов за газ

СЕГОДНЯ 10:32 2019-01-23T10:33:19+03:00

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Депутат Ярославской областной думы от партии КПРФ Александр Воробьев 21 января подал обращение в региональную прокуратуру с просьбой списать с области долги за газ по аналогии с тем, как это произошло в Чечне.

- Мы все находимся в едином правовом поле, и если долги списали в Чечне, почему бы не списать их и в других регионах России? – прокомментировал Воробьев.

Впрочем, сейчас, учитывая, что Генпрокуратура поручила прокурору Чечни поддержать жалобу «Газпрома» в апелляционном суде, ярославский депутат не слишком надеется на положительное решение его вопроса. Тем не менее, свой ответ прокуратура Ярославской области должна дать в течение месяца.