2019-01-23T10:09:22+03:00
Происшествия

Ярославец угнал спецтехнику с предприятия. И еще одну, после того, как его задержали и отпустили

Полицейские отпустили подозреваемого, а он пошел на новое дело
Роман Рыжиков
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Зачем-то он угнал машину и вилочный погрузчикЗачем-то он угнал машину и вилочный погрузчикФото: Роман Рыжиков
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Очень настойчивый угонщик из Ярославля всего за одни сутки дважды угонял спецтехнику и дважды попался полиции. Сперва 34-летний мужчина угнал «ГАЗ». С предприятия, расположенного в Дзержинском районе, он укатил в Творогово, где его вместе с машиной и нашли полицейские. Мужчина признался, что просто взял ключ в одном из складских кабинетов и решил прокатиться. С подозреваемого взяли обязательство о явке и отпустили.

Прошло всего несколько часов, когда руководство организации обратилось в полицию с новым заявлением на своего сотрудника. На этот раз мужчина угнал вилочный погрузчик. Неугомонного быстро нашли, доставили в отдел и завели на него уже второе уголовное дело.

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