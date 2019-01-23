Ярославец угнал спецтехнику с предприятия. И еще одну, после того, как его задержали и отпустили
Очень настойчивый угонщик из Ярославля всего за одни сутки дважды угонял спецтехнику и дважды попался полиции. Сперва 34-летний мужчина угнал «ГАЗ». С предприятия, расположенного в Дзержинском районе, он укатил в Творогово, где его вместе с машиной и нашли полицейские. Мужчина признался, что просто взял ключ в одном из складских кабинетов и решил прокатиться. С подозреваемого взяли обязательство о явке и отпустили.
Прошло всего несколько часов, когда руководство организации обратилось в полицию с новым заявлением на своего сотрудника. На этот раз мужчина угнал вилочный погрузчик. Неугомонного быстро нашли, доставили в отдел и завели на него уже второе уголовное дело.