2019-01-23T09:24:50+03:00
Происшествия

В Ярославской области «Газель» перевернулась в кювет. Есть пострадавшие

Микроавтобус опрокинулся под Ростовом
Роман Рыжиков
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Ранним утром 23 января в Ярославской области произошло крупное ДТП. Около 3:40 в Ростовском районе перевернулась «Газель» с пассажирами. Микроавтобус опрокинулся в кювет.

На месте аварии работали спасатели, медики и ДПС. 46-летний водитель и 38-летний пассажир госпитализированы с травмами.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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