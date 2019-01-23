В Ярославской области «Газель» перевернулась в кювет. Есть пострадавшие
Микроавтобус опрокинулся под Ростовом
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Ранним утром 23 января в Ярославской области произошло крупное ДТП. Около 3:40 в Ростовском районе перевернулась «Газель» с пассажирами. Микроавтобус опрокинулся в кювет.
На месте аварии работали спасатели, медики и ДПС. 46-летний водитель и 38-летний пассажир госпитализированы с травмами.
По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.