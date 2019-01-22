2019-01-22T22:26:14+03:00
Спорт

«Бронепоезд» оказался не по зубам лидерам чемпионата КХЛ

Команда Дмитрия Квартальнова вновь переиграла московских армейцев
Виктор ПОЛЯК
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Первый матч после дальневосточного выезда «Локомотива» предстояло провести дома против безоговорочного лидера «регулярки» - московского ЦСКА. Что удивительно и приятно, в этом сезоне ярославцы уже дважды брали верх в очных поединках с москвичами, в рядах которых немало очень крепких хоккеистов высокого класса. Однако и подопечные Дмитрия Квартальнова, что называется, не лыком шиты. К тому же, состав нашего «паровоза» в январе существенно укрепился за счет вернувшихся строй ключевых игроков, например, Егора Коршкова и Павла Красковского. Подлечили травмы и другие игроки, а Артур Каюмов просто вернулся на лед по завершению дисквалификации. Плюс ко всему отменные действия нашего вратаря Ильи Коновалова снимают вопросы по поиску первого номера в воротах. При таких парнях у наставника «паровоза» были отличные возможности формировать прочную защиту против армейцев.

Первый период ярославцы провели очень активно, стараясь чаще гостить с шайбой в чужой зоне, чем самим обороняться. Несколько отличных моментов удалось создать перед воротами ЦСКА. Реализация, правда, не получалась долго. У армейцев был один момент, но Коновалов не дал им отличиться. Когда же до перерыва оставались считанные секунды, то все же «паровоз» заставил дать гудок. Андрей Локтионов поборолся в чужой зоне, а Брендан Козун подхватил отскок шайбы и от борта перевел на другой фланг, куда рвался вышедший на замену защитник Максим Осипов. Бросок у него не получился, но именно неудачный и оказался счастливым, переправившим шайбу в сетку. До сирены на перерыв осталась 1 секунда. Настоящий гол в раздевалку. В начале второго периоде на чужой синей лини поборолся Егор Коршков и укатил с шайбой за ворота, оставив вратаря у одной стойки, а пас на «пятак» Евгению Короткову последовал от другой стойки – 2:0! Тут-то бы укрепить перевес в счете, тем более что и большинство имели несколько раз, и выход «один в ноль» был у Даниила Апалькова. Не удалось. Сразу сработал закон «Не забиваешь ты, забьют тебе». Армейцы ловко использовали преимущество ближней скамейки и закрытый игроками Коновалов не смог парировать дальний бросок. Но это был последний гол матча, потому что «паровоз» в дальнейшем уже был тем самым знаменитым «ярославским бронепоездом», пробить оборону которого не каждой команде по силам. Такая оборона очень пригодится в плейофф.

«Локомотив" - ЦСКА – 2:1(1:0;1:1;0:0)

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