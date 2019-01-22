Ярославль встал в пробку от Заволжского моста до Московского проспекта
Ярославль встал в вечерние пробки. Центр города окрашен в красно-желтый цвет, сервис Яндекс.Однако, пробки оценил заторы в семь баллов.
Очередь из желающих проехать выстроилась от Октябрьской площади до «Святого Георгия». Средняя скорость потока десять километров в час. Проспект Октября в сторону Брагино стоит от Красной площади. Здесь машины движутся вдвое медленнее. Скорость потока всего пять километров в час. Проспект Толбухина от Юбилейной площади до пересечения с Большой Октябрьской так же двигается очень медленно.
Чтобы въехать на Московский проспект с развязки, потребовалось около 20 минутФото: Роман Рыжиков
Фото: Роман Рыжиков
Добавим, некоторые водители связывают пробки с игрой "Локомотива". Наш отчет о матче ждите вечером на KP.RU