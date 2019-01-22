2019-01-22T18:49:47+03:00
Общество

Ярославль встал в пробку от Заволжского моста до Московского проспекта

Ситуация на дороге оценивается в 7 баллов
Роман Рыжиков
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Ярославль встал в вечерние пробки. Центр города окрашен в красно-желтый цвет, сервис Яндекс.Однако, пробки оценил заторы в семь баллов.

Очередь из желающих проехать выстроилась от Октябрьской площади до «Святого Георгия». Средняя скорость потока десять километров в час. Проспект Октября в сторону Брагино стоит от Красной площади. Здесь машины движутся вдвое медленнее. Скорость потока всего пять километров в час. Проспект Толбухина от Юбилейной площади до пересечения с Большой Октябрьской так же двигается очень медленно.

Чтобы въехать на Московский проспект с развязки, потребовалось около 20 минут Фото: Роман Рыжиков

Чтобы въехать на Московский проспект с развязки, потребовалось около 20 минутФото: Роман Рыжиков

Фото: Роман Рыжиков

Добавим, некоторые водители связывают пробки с игрой "Локомотива". Наш отчет о матче ждите вечером на KP.RU

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