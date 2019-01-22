2019-01-22T18:27:24+03:00
Общество

В Рыбинске заложили корабль «Яков Лапушкин» для ВМФ России

Малое гидрографическое судно будет передано флоту в 2022 году
Роман Рыжиков
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На закладке судна присутствовали внуки военного гидрографа, чье имя носит корабльНа закладке судна присутствовали внуки военного гидрографа, чье имя носит корабльФото: Администрация Рыбинска
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На рыбинском судостроительном заводе «Вымпел» заложили корабль «Яков Лапушкин». Малое гидрографическое судно проекта 19910 планируют передать заказчику – ВМФ России – в 2022 году.

Главная задача корабля будет заключаться в постановке и снятии буйков, съемка рельефа дна, обслуживание средств навигации. Поэтому, имя корабля выбрано не случайно Яков Лапушкин - советский военный гидрограф, штурман и контр-адмирал. Примечательно, что на закладке корабля присутствовали его внуки.

Глава Рыбинска Денис Добряков отметил, что закладка судна – всегда большое событие не только для предприятия, но и для всего города. Корабли, спущенные со стапелей «Вымпела» сегодня выполняют свои боевые задачи в морях, а сам завод выполняет заказы государства всегда качественно и в срок.

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