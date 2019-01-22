2019-01-22T18:04:14+03:00
Экономика

Губернатор и председатель Среднерусского банка ПАО Сбербанк обсудили вопросы развития сотрудничества

Дмитрий Миронов провел рабочую встречу с вице-президентом, председателем Среднерусского банка ПАО Сбербанк Кириллом Брелем.
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22 января губернатор Дмитрий Миронов провел рабочую встречу с вице-президентом, председателем Среднерусского банка ПАО Сбербанк Кириллом Брелем. Обсуждение развития сотрудничества Правительства Ярославской области и финансового учреждения прошло при участии председателя Правительства региона Дмитрия Степаненко, его заместителей Максима Авдеева и Виктора Неженца.

Дмитрий Миронов отметил, что ПАО Сбербанк традиционно является одним из главных партнеров органов исполнительной власти и остается одним из самых крупных налогоплательщиков в регионе, принимает активное участие в финансовой поддержке промышленности и сельхозпроизводителей.

– Благодаря тому, что Сбербанк активно участвует в реализации инвестиционных проектов, в том числе по развитию малого и среднего бизнеса, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, внедрения энергоэффективных технологий, строительства социальных объектов и благоустройства населенных пунктов региона, мы можем смело назвать наше сотрудничество ярким примером успешного партнерства, – сказал Дмитрий Миронов. – Важным для Правительства региона остается и проект по созданию детского технопарка «Кванториум», реализуемый при поддержке Сбербанка.

Кирилл Брель сообщил, что банк намеревается наращивать сотрудничество с Правительством области в наиболее актуальных для региона сферах: оказывать помощь в реализации значимых инфраструктурных проектов, способствовать развитию промышленности, среднего и малого бизнеса.

– Важным направлением мы считаем поддержку инициатив по внедрению в Ярославской области современных технологий платежей, – подчеркнул Кирилл Брель. – В частности, обсуждается создание возможностей безналичной оплаты проезда в общественном транспорте и питания школьников, повышение доступности банковских услуг в удаленных населенных пунктах.

Планируется, что система безналичных платежей будет введена на всех видах городского пассажирского транспорта, в многофункциональных центрах и получит распространение в школьных столовых.

В ходе рабочей встречи стороны также обсудили вопрос завершения проекта «Новый Ярославль» в деревне Губцево Ярославского района. Строительство осуществляло ООО «Руф Стайл Констракшен» при финансировании ПАО Сбербанк. Правительство региона готово взять на себя решение вопроса инженерно-технического и транспортного обеспечения микрорайона.

Справка

Среднерусский банк является обособленным подразделением ПАО Сбербанк и осуществляет свою деятельность на территории десяти областей: Московской, Тульской, Брянской, Рязанской, Тверской, Ивановской, Калужской, Костромской, Смоленской, Ярославской. Территория обслуживания банка составляет 310 тысяч квадратных метров, на которой проживают более 14,6 миллиона человек.

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