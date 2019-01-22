2019-01-22T17:03:58+03:00
Происшествия

В Ярославле женщина получила травмы в автобусе

Происшествие случилось 21 января
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле женщина получила травмы во время поездки в транспорте. Происшествие случилось вечером 21 января в автобусе, следующем по маршруту №6. Как сообщили в ГИБДД по Ярославской области, пассажирка упала, когда автобус ехал по проспекту Октября

- В результате ДТП 62-летняя женщина получила травмы. Ей пришлось обратиться в больницу, - сообщили в Госавтоинспекции.

В связи со случившимся сотрудники ГИБДД обратились к водителям общественного транспорта с призывом быть внимательными при посадке-высадке пассажиров, начинать движение только после того, как убедились в безопасности своего маневра. Пассажирам же посоветовали занимайте свободные места, крепко держаться за поручни, выходить из транспорта только после его полной остановки.

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