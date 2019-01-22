2019-01-22T16:08:36+03:00
Общество

МЧС предупредило о дальнейшем понижении температуры в Ярославской области

В ночь на 23 января столбик термометра опустится до -27 градусов
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
В Ярославской области ожидается до -27 градусов мороза.В Ярославской области ожидается до -27 градусов мороза.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

МЧС предупредило о дальнейшем понижении температуры в Ярославской области. По данным синоптиков, в ночь с 22 на 23 января столбик термометра в регионе опустится до -27 градусов.

- В связи с этим прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества пожаров в жилом секторе, на объектах здравоохранения, административного, учебно-воспитательного и социального назначения. В том числе обусловленных нарушениями в работе электроэнергетических систем в результате повышенных нагрузок и неисправностью печного, газового или электрооборудования. Также могут произойти аварии, связанные с нарушениями коммунальных систем жизнеобеспечения населения, нарушения в работе транспорта, случаи переохлаждения и обморожения среди населения, - предупредили спасатели.

В случае любого происшествия ярославцы могут обратиться за помощью по телефону 01, 101.

Напомним, в связи с морозами в Ярославской области могут отменить занятия в школах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле женщина получила травмы в автобусе
В Ярославле снегоуборочная техника поехала по дорогам частного сектора
Специалисты сообщили, что в Ярославской области нет эпидемии кори
В Ярославле за двухмиллионную взятку осудили начальника отделения РЖД
Масленичное шествие в Ярославле посвятят театру
Более двух тонн санкционной продукции нашли в Ярославской области
В Угличе заключённому ИК-3 отрезало голову
Ярославские частные музеи включат в новые туристические маршруты
В Ярославской области пассажир украл у водителя такси мобильный телефон под предлогом позвонить родным
В детской поликлинике Ярославля появился новый аппарат УЗИ и цифровой рентген
Ярославские блокадники получат по 7 тысяч рублей
В Ярославле полицейские задержали карманника, укравшего у пенсионерки кошелек
В Ярославле ветеринары работали без лицензии
В Ярославской области пьяный водитель пытался дать взятку сотруднику ГИБДД
В Ярославской области на карантин по ОРВИ закрываются классы и группы в садиках
В Ярославской области двое мужчин срезали и украли металлические конструкции
Ночью в Ярославской области сгорели три мусорных контейнера
В Ярославской области сгорела машина
Группа хоккеистов «Локомотива» провела благотворительную акцию в детском доме