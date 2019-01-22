СЕГОДНЯ 16:08 2019-01-22T16:08:36+03:00

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МЧС предупредило о дальнейшем понижении температуры в Ярославской области. По данным синоптиков, в ночь с 22 на 23 января столбик термометра в регионе опустится до -27 градусов.

- В связи с этим прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества пожаров в жилом секторе, на объектах здравоохранения, административного, учебно-воспитательного и социального назначения. В том числе обусловленных нарушениями в работе электроэнергетических систем в результате повышенных нагрузок и неисправностью печного, газового или электрооборудования. Также могут произойти аварии, связанные с нарушениями коммунальных систем жизнеобеспечения населения, нарушения в работе транспорта, случаи переохлаждения и обморожения среди населения, - предупредили спасатели.

В случае любого происшествия ярославцы могут обратиться за помощью по телефону 01, 101.

Напомним, в связи с морозами в Ярославской области могут отменить занятия в школах.