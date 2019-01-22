В Ярославле снегоуборочная техника поехала по дорогам частного сектора

СЕГОДНЯ 15:56 2019-01-22T15:56:45+03:00

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В Ярославле подрядные организации начали уборку дорог частного сектора. Их общая площадь составляет 2 миллиона 200 тысяч квадратных метров. Для того, чтобы очистить от снега дорожные сети поселка Творогово, на работу выехала целая армия спецтехники: тракторные щетки, грейдеры, самосвалы, погрузчики и другие единицы техники.

— Фронт работы достаточно большой. Только в Красноперекопском районе около 120 километров дорог второй и третьей категории. Помимо плановых работ мы обращаем внимание на заявки жителей в социальных сетях и обращения, поступающие по телефону единой диспетчерской службы города Ярославля, — комментирует ситуацию первый заместитель главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Сергей Скударь.

Не менее важной проблемой становятся припаркованные машины в жилых массивах. Они мешают проводить очистку территории от снега. Также территориальные администрации контролируют вопрос, связанный со спецтехникой: часто у ТСЖ отсутствуют грейдеры, тракторы и штатные люди, которые готовы убирать территорию.