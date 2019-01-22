2019-01-22T15:56:45+03:00
Общество

В Ярославле снегоуборочная техника поехала по дорогам частного сектора

Протяженность дорожного полотна составляет 2 миллиона 200 тысяч квадратных метров
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ярославле подрядные организации начали уборку дорог частного сектора. Их общая площадь составляет 2 миллиона 200 тысяч квадратных метров. Для того, чтобы очистить от снега дорожные сети поселка Творогово, на работу выехала целая армия спецтехники: тракторные щетки, грейдеры, самосвалы, погрузчики и другие единицы техники.

— Фронт работы достаточно большой. Только в Красноперекопском районе около 120 километров дорог второй и третьей категории. Помимо плановых работ мы обращаем внимание на заявки жителей в социальных сетях и обращения, поступающие по телефону единой диспетчерской службы города Ярославля, — комментирует ситуацию первый заместитель главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Сергей Скударь.

Не менее важной проблемой становятся припаркованные машины в жилых массивах. Они мешают проводить очистку территории от снега. Также территориальные администрации контролируют вопрос, связанный со спецтехникой: часто у ТСЖ отсутствуют грейдеры, тракторы и штатные люди, которые готовы убирать территорию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле женщина получила травмы в автобусе
МЧС предупредило о дальнейшем понижении температуры в Ярославской области
Специалисты сообщили, что в Ярославской области нет эпидемии кори
В Ярославле за двухмиллионную взятку осудили начальника отделения РЖД
Масленичное шествие в Ярославле посвятят театру
Более двух тонн санкционной продукции нашли в Ярославской области
В Угличе заключённому ИК-3 отрезало голову
Ярославские частные музеи включат в новые туристические маршруты
В Ярославской области пассажир украл у водителя такси мобильный телефон под предлогом позвонить родным
В детской поликлинике Ярославля появился новый аппарат УЗИ и цифровой рентген
Ярославские блокадники получат по 7 тысяч рублей
В Ярославле полицейские задержали карманника, укравшего у пенсионерки кошелек
В Ярославле ветеринары работали без лицензии
В Ярославской области пьяный водитель пытался дать взятку сотруднику ГИБДД
В Ярославской области на карантин по ОРВИ закрываются классы и группы в садиках
В Ярославской области двое мужчин срезали и украли металлические конструкции
Ночью в Ярославской области сгорели три мусорных контейнера
В Ярославской области сгорела машина
Группа хоккеистов «Локомотива» провела благотворительную акцию в детском доме