Специалисты сообщили, что в Ярославской области нет эпидемии кори
В Ярославской области специалисты Роспотребнадзора проверили эпидемическую ситуацию по кори. Как оказалось, за 2018 год был выявлен только один завозной случай заболевания. Благодаря проведению своевременной вакцинации всех, кто находился в контакте с больным, инфекция не распространилась.
- В случае возникновения очагов кори проводится комплекс мероприятий, позволяющий их локализовать как правило в пределах одного инкубационного периода, без дальнейшего распространения, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Ярославской области.
Специалисты также отметили, что число людей, которые отказываются от вакцинации, постоянно растет. В связи с этим появляется потенциальная группа риска.