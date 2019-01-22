2019-01-22T15:36:40+03:00
Общество

Специалисты сообщили, что в Ярославской области нет эпидемии кори

За 2018 год был зарегистрирован только один завозной случай заболевания в регионе
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославской области специалисты Роспотребнадзора проверили эпидемическую ситуацию по кори. Как оказалось, за 2018 год был выявлен только один завозной случай заболевания. Благодаря проведению своевременной вакцинации всех, кто находился в контакте с больным, инфекция не распространилась.

- В случае возникновения очагов кори проводится комплекс мероприятий, позволяющий их локализовать как правило в пределах одного инкубационного периода, без дальнейшего распространения, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Ярославской области.

Специалисты также отметили, что число людей, которые отказываются от вакцинации, постоянно растет. В связи с этим появляется потенциальная группа риска.

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