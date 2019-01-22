В Ярославле за двухмиллионную взятку осудили начальника отделения РЖД
Фрунзенский районный суд вынес приговор бывшему начальнику Северной дирекции структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД» по факту коммерческого подкупа. Установлено, что в период с апреля 2014 года по февраль 2016 подсудимый получил взятку в размере двух миллионов рублей.
- Деньги с целью личного обогащения подсудимый получил за совершение действий в пользу одного из контрагентов ОАО «РЖД», - сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
Суд назначил преступнику наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого коррупционер должен заплатить штраф в размере шести миллионов рублей и полностью компенсировать сумму подкупа.