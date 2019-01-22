2019-01-22T15:58:33+03:00
Общество

Масленичное шествие в Ярославле посвятят театру

Праздничные гулянья стартуют 3 марта
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Главная Масленица страны пройдет в Ярославле с 3 по 10 марта.Главная Масленица страны пройдет в Ярославле с 3 по 10 марта.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Одним из главных событий, открывающих масленичные гулянья в Ярославле, в этом году станет большое карнавальное шествие. Оно пройдет 3 марта. В мэрии Ярославля рассказали, что традицию его проведения заложил ещё основатель первого русского театра Фёдор Волков. Кроме того, 2019 год в России объявлен Годом театра. Поэтому и тематика праздничного шествия выбрана соответствующая.

- Карнавальное шествие будет посвящено театру. Стать участниками одного из самых красочных событий масленичной недели могут все желающие. Костюмы или его детали могут быть любыми - карнавальными, театральными, народными. Участвовать можно целыми семьями, компаниями, коллективами, - сообщила начальник управления культуры мэрии Ярославля Ольга Каюрова.

Официальное открытие праздника пройдет 3 марта на Советской площади. Там будет зажжён масленичный огонь, запланированы развлекательные программы и работа резиденции Деда Мороза, который должен передать бразды правления Государыне Масленице. Также в праздник пройдут фестивали уличной еды, уличного искусства, выставка масленичных кукол и многое другое.

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