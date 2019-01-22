Ярославские частные музеи включат в новые туристические маршруты

СЕГОДНЯ 13:17 2019-01-22T13:21:02+03:00

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В Ярославской области скоро начнут реализацию проекта о включении частных музеев региона в новые туристические маршруты. Культурно-туристический проект «Управление наследием: независимый сектор» предполагает включение музейных комплексов в единые модель сетевого сотрудничества и региональную туристическую повестку.

- Ярославская область выбрана в качестве пилотной площадки для реализации проекта в связи с более высокой, чем в среднем по России, динамикой роста независимого музейного сектора, – рассказала директор департамента туризма Юлия Рыбакова. – На сегодняшний день в регионе ведут музейную деятельность 150 негосударственных организаций. Только в 2018 году было открыто шесть новых частных музеев.

Первым шагом в реализации проекта станет проектно-аналитический семинар для представителей независимого музейного сектора региона, который пройдет с 14 по 16 февраля. По итогам этого семинара определятся те, кто сможет принять участие в Межрегиональном музейном фестивале, который состоится летом 2019 года.