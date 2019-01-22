В Ярославской области пассажир украл у водителя такси мобильный телефон под предлогом позвонить родным

СЕГОДНЯ 12:35 2019-01-22T12:35:56+03:00

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Житель Тутаева таксовал по междугородним маршрутам. Он подвез мужчину по указанному адресу из Тутева в Рыбинск. Когда поездка закончилась, пассажир сказал, что у него денег нет. Мужчина попросил водителя телефон – позвонить родственнику. Предположил, что тот сможет оплатить услугу. Как только телефон оказался в руках злоумышленника, он выбежал из машины. Таксист обратился в полицию. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело и установили, что нечестный пассажир - 24-летний житель Тутаева. Телефон он успел продать. Идет расследование. Мужчина может быть лишен свободы на срок до четырех лет.