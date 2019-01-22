В детской поликлинике Ярославля появился новый аппарат УЗИ и цифровой рентген

СЕГОДНЯ 12:11 2019-01-22T12:11:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В детской поликлинике клинической больницы № 10 появилось новое оборудование – аппарат УЗИ и цифровой рентген. Они были закуплены за счет средств резервного фонда Правительства России.

– Эта техника нового поколения, и она более безопасна для маленьких пациентов, – поделился директор областного департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Так, лучевая нагрузка на пациента при цифровой рентгенографии меньше в 9 – 10 раз, чем при традиционной. К тому же время обработки результата всего 5 минут вместо 20, а это почти на треть увеличивает количество диагностических исследований. Снимки долго остаются в идеальном состоянии, а возможности новой техники позволяют архивировать данные и хранить их в общей базе.

Новый УЗИ-сканер сможет оценить состояние сердечно-сосудистой системы благодаря автоматической фиксации изображения. Такие исследования еще не проводились в нашем городе.

Цифровая диагностика не только эффективна для пациентов, но позволяет больнице экономить средства – себестоимость процедуры ниже примерно в 2,5 раза.