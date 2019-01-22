Ярославские блокадники получат по 7 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:49 2019-01-22T11:50:03+03:00

Изменить размер текста: A A

К 75-летию снятия блокады Ленинграда ярославским блокадникам выплатят по 7 тысяч рублей. Об этом на общегородском совещании в мэрии 21 января рассказала заместитель мэра по соцполитике Елена Новик. Подготовка к празднованию великой даты в городе уже началась. Ярославль имеет к событиям непосредственное отношение, так как именно сюда приехали многие эвакуированные из осажденной северной столицы ее жители. Сейчас в городе живет 149 бывших блокадников.

- Запланированы митинги на кладбище, где имеются захоронения блокадников. Это Донское, Тверицкое кладбище и кладбище на Туговой горе. А 27 января, в День 75-летия снятия блокады Ленинграда, в 11 часов на воинском мемориальном кладбище состоится городской митинг, - сообщил заместитель мэра Ярославля Игорь Гаврилов.

Напомним, ярославские блокадники мечтают об установке памятника в честь подвига ленинградцев. Уже готов проект. Местом установки может стать Парк 30-летия Победы в Дзержинском районе.