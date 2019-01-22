В Ярославле полицейские задержали карманника, укравшего у пенсионерки кошелек

СЕГОДНЯ 11:45 2019-01-22T11:45:07+03:00

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В Кировском районе Ярославля 31-летний мужчина в светлое время суток пытался украсть у пенсионерки кошелек. Карманник подошел к женщине незаметно, и уже почти вытащил то, что хотел. Но она заметила грабителя, и пыталась его остановить. Резким движением наглый прохожий выдернул кошелек и убежал. Пенсионерка обратилась в полицию. Женщина рассказала, что у нее пропало более 2500 тысяч рублей. Чуть позже кошелек нашли. Карманник вынул деньги и выкинул его. Всю сумму мужчина потратил. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Грабителя нашли. Оказалось, он был ранее судим за грабеж. В настоящее время злоумышленник заключен под стражу.