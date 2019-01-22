2019-01-22T11:21:28+03:00
Общество

В Ярославле ветеринары работали без лицензии

Прокуратура выявила нарушения в работе клиники «Серый кот»
Роман Рыжиков
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Ярославская прокуратура проверила ветклинику «Серый кот» на пятерке и нашла там много нарушений.

Так, препараты, которыми лечили животных, хранились прямо на витрине для покупателей. Более того, лекарства здесь продавались без специальной лицензии.

Теперь районная прокуратура будет следить за устранением нарушений, а владельцу клиники придется побывать в суде.

Никакая лицензия не требуется жителям Рыбинска, чтобы покормить новых обитателей Карякинского парка. В понедельник там поселились пять пушистых белочек.

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