В Ярославской области пьяный водитель пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

СЕГОДНЯ 11:07 2019-01-22T11:07:13+03:00

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В Рыбинске сотрудники ГИБДД остановили машину. За рулём был пьяный 34-летний мужчина. Он решил, что не готов лишиться водительских прав и передал полицейскому денежную взятку. Правонарушителя не смущало, что за такие действия придётся отвечать. Сотрудники ГИБДД не только не взяли деньги, но и сообщили о взятке в дежурную часть. Там задокументировали этот факт. Сумма взятки составила 1750 рублей.

Пьяному водителю удалось избежать административного наказания, но теперь он попадёт под уголовную ответственность. По факту мелкого взяточничества возбуждено уголовное дело. Он может быть лишен свободы на срок до одного года.