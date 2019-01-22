2019-01-22T11:32:57+03:00
Происшествия

В Ярославской области двое мужчин срезали и украли металлические конструкции

Они проникли на завод, взяли то, что им было нужно, и уехали на своем авто
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославском районе неизвестные грабители украли с завода металлические конструкции. Они срезали их и погрузили в свой автомобиль. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. Сотрудники полиции отыскали злоумышленников. Оказалось, что воры – это двое мужчин 1958 и 1961 года рождения. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенные конструкции были изъяты полицейскими.

На днях в Ярославле мужчина украл крышку канализационного люка. Он не задумался, к каким печальным последствием может привести такое безответственное поведение.

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