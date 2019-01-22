Ночью в Ярославской области сгорели три мусорных контейнера

СЕГОДНЯ 09:16 2019-01-22T09:16:28+03:00

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22 января в 00 часов 05 минут в Переславле-Залесском на улице Гагарина загорелись мусорные контейнеры. Это случилось рядом с домой №26. Для того, чтобы ликвидировать огонь, приехала пожарная часть №1. Сотрудники пожарной службы справились с возгоранием за 7 минут, а через 10 от возгорания не осталось и следа. Языки пламени уничтожили 3 мусорных контейнера на площади 3 квадратных метра. В результате пожара никто не пострадал.

Сегодня ночью произошло еще одно ЧП: в Рыбинске полностью сгорел автомобиль. Пострадавших нет, но огонь уничтожил салон и кузов автомобиля, закоптил пол и потолок.