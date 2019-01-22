В Ярославской области сгорела машина

СЕГОДНЯ 09:01 2019-01-22T09:01:22+03:00

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В ночь с 21 на 22 января в Рыбинске на улице Приборостроителей загорелся автомобиль. Это случилось в 1 час 20 минут недалеко от дома № 10. На место ЧП выехала пожарная часть № 10 в составе 8 человек и двух машин. Через семь минут огонь был частично потушен, а в 1 час 43 минуты полностью ликвидирован. Но спасти машину всё-таки не удалость: она выгорела дотла. В салоне сгорели обшивки сидений и оплавлены пластики. Крыша и пол машины полностью закоптились. В результате пожара никто не пострадал. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.