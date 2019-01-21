В Карякинском парке Рыбинска поселились пять пушистых белочек

21 Янв. 21:19 2019-01-21T21:23:15+03:00

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В понедельник, 21 января, в Карякинском парке поселили пять пушистых белочек. Зверьки приехали в Рыбинск из Волховского питомника. Для новых жителей сделали домики и повесили кормушки. Теперь в парке живут два самца и три самки. Теплые домики установлены на 15 метровой высоте от земли, чтобы белочки не мерзли.

— Первое время белки будут обживать пространство вокруг домиков, ночью начнут спускаться к кормушкам. Адаптация займет около трех дней. Со временем зверьки освоятся, и их можно будет увидеть днем. Территория парка для белок вполне подходит. При наличии достаточного количества корма зверьки вполне смогут жить и размножаться в черте города, как это произошло в Волжском парке, — рассказал Юрий Кудинов, заводчик белок.

После того, как Карякинский парк отреставрировали, в нем стало появляться много посетителей. Белки будут поднимать настроение горожанам и радовать детей.

– Я надеюсь, что жители отнесутся к зверькам правильно. В Волжском парке уже наблюдались случаи вандализма, когда жители города сломали одну из беличьих кормушек, — поделилась Анастасия Осокина, главный специалист отдела по охране окружающей среды.

Подкармливать белочек можно расколотыми грецкими орехами, фундуком, сушеными грибами, фруктами, нечищеными кедровыми орешками и семечками.