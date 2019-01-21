Ярославские гонщики заняли третье место в автомобильном ралли «Золотые купола»
19-20 января в Ростовском районе прошёл третий этап Кубка России по автомобильному спорту «Золотые купола». Участники соревнований приехали в нашу область из семи регионов: Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижнего Новгорода, Тулы и Краснодарского края. Всего на старте встретились 32 экипажа.
– Ралли – одна из наиболее ярких и зрелищных дисциплин современного автоспорта: гонки проходят на естественных дорогах без ограждений, – сказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Дмитрий Ведьмедев. – Поэтому это ежегодное мероприятие все больше привлекает внимание публики. В этом году поболеть за автогонщиков собрались более 500 человек.
Соревнования проходят в нескольких категориях: ралли «1400Н», ралли «1600Н», ралли «2000Н», ралли 3-й категории, ралли «Абсолютный». Общая протяженность трассы – 218 километров, из которых 83 – скоростные участки.
Победителями ралли стали гонщики из Москвы – Игорь и Татьяна Буланцевы. Второе место тоже заняли столичные гости – Александр Русанов и Алексей Селиванов. Ну а третье призовое место принадлежит ярославцам Алексею Петрову и Андрею Верещагину.